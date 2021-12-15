В Омске поймали членов неонацистской группировки

Следственный комитет занимается расследованием деятельности неонацистов. Фото: пресс-служба Следственного комитета по Омской области

Омский следком пресек деятельность неонацистской группировки. По информации ведомства, организаторами стали два 19-летних омича. Они познакомились в интернете и начали общение на почве националистических идей. Со временем они создали сообщество «Норд», которое включало не менее 17 человек. Там участники обменивались экстремистскими идеями и вели их пропаганду.

- Организаторы и участники сообщества в сети Интернет возбуждали ненависть и вражду к другим социальным группам, активно высказывали негативные оценки в адрес людей, придерживающихся иных идеологических взглядов, призывали к применению в отношении них насилия, оправдывали фашизм. Кроме того, установлен факт причинения подозреваемыми телесных повреждений из националистических побуждений случайному прохожему, - рассказали в пресс-службе следственного комитета.

Во время обысков у участников группы нашли предметы со свастикой, газовый пистолет, ножи, кастеты, бейсбольные биты и перцовый баллончик, которые они собирались использовать для нападений на граждан. Сейчас расследование продолжается, устанавливают всех причастных к сообществу людей.