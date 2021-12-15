Лучшие образовательные практики обучения русскому языку – в фокусе научно-практической конференции

6-7 декабря 2021 года в Душанбе Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского и Российско-Таджикский (Славянский) университет при поддержке Министерства просвещения РФ провели I Международную научно-практическую конференцию «Русский язык и культура за рубежом: лучшие образовательные практики».

Участников конференции на открытии поздравил ректор РТСУ, доктор физико-математических наук. профессор Ходжазода Тохир Абдулло, который отметил значимость контактов России и Таджикистана в сфере образования и перспективы сотрудничества с Омским государственным университетом им. Ф.М. Достоевского.

Среди очных и дистанционных докладчиков были преподаватели вузов, Центров открытого образования на русском языке, Русских домов, учителя из России, Таджикистана, Киргизии, Казахстана, Армении, Республики Беларусь, Эстонии, Финляндии, Словакии, Испании, Словении, Монголии и других стран.

Большой интерес вызвали доклады о лучших практиках организации и функционирования Центров открытого образования на русском языке и обучения русскому языку, об инновационных технологиях и межкультурных связях в преподавании русского языка как иностранного.

Вице-президент Испанской ассоциации профессионалов русского языка и культуры Марк Руис-Сорилья Крусате рассказал о том, как изменилось преподавание русского языка в Испании в период пандемии. Профессор Наталья Арнольдовна Кузьмина представила авторскую методику работы с иностранцами на продвинутом этапе обучения русскому языку. Коллеги из Финляндии поделились опытом организации работы Русского дома в Хельсинки, а руководитель курсов русского языка Людмила Викторовна Ныклова выступила с докладом о деятельности Русского дома в Праге.

Пленарное заседание, работа круглого стола и панельной дискуссии сопровождались заинтересованным обсуждением проблем преподавания и продвижения русского языка за рубежом.

Вице-президент Академии образования Ирина Холовна Каримова так оценила результаты конференции: «Примечательно, что были привлечены учителя сельских школ Таджикистана, которые нуждаются в обмене опытом с коллегами из России и других стран. В год юбилея Ф.М. Достоевского участники конференции смогли познакомиться с образовательно-просветительским фильмом «Достоевский в Сибири», подготовленным творческим коллективом факультета филологии и медиакоммуникаций ОмГУ в сотрудничестве с тележурналистами и посвященным великому писателю, и с сопровождающим его комплексом методических материалов».