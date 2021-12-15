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Общество15 декабря 2021 5:49

Райффайзен Онлайн вошел в тройку лучших мобильных банков по версии Go Banking

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Райффайзенбанк получил высокие оценки за функциональность и качество пользовательского опыта в приложении, использование инноваций, продвижение и занял третье место среди мобильных приложений всех банков по итоговой сумме баллов.

Go Banking — это исследование приложений мобильного банкинга в России. Оценка производится по 18 критериям и 107 показателям, на ее основе формируется рейтинг банковских приложений для частных лиц. В исследовании рассматривались приложения 35 банков. С полной версией отчета можно ознакомиться на сайте исследования.