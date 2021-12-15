В Исилькульском районе Омской области достроили новый водопровод

Во время строительства нового водопровода реконструировали еще и насосную станцию. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Исилькульском районе Омской области завершили строительство нового водопровода, который обеспечивает водой более 24 тысяч человек. Работы вела компания ООО «Арт РемСтрой». Они реконструировали насосную станцию, обустроили новый водопровод, установили накопительный резервуар для чистой воды, а также благоустроили территорию вокруг: подвели электроснабжение и установили камеры видеонаблюдения на объекте.

- Исилькуль сегодня имеет статус областного города, и благодаря участию региона в нацпроекте «Жилье и городская среда» все они будут обеспечены чистой и качественной питьевой водой. Муниципальный контракт с подрядчиком был заключен еще в декабре прошлого года. Претензий к нему у нас нет, все строительно-монтажные работы проведены и сданы в срок. Был составлен план-график производства, по которому специалисты работали в несколько этапов. В настоящее время мы ожидаем заключение экспертной комиссии для ввода объекта в эксплуатацию, - рассказал министр энергетики и ЖКК Омской области Антон Гаак.

Сейчас водопровод уже работает и обеспечивает жителей чистой водой. Его реконструкция обошлась в 65 миллионов рублей.