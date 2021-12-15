В Омске 8 школ закрыты на карантин из-за ОРВИ

В конце ноября родители стали часто жаловаться на болезнь детей. Действительно, число случаев заражения ОРВИ резко подскочил. Это подтверждали и специалисты минздрава. Увеличилась и нагрузка на участковых. Омичи стали чаще вызывать детских врачей на дом. Многие школы ушли на карантин. Сообщалось, что закрыто 77 учебнях заведений.

Сейчас, по данным департамента образования, ситуация наладилась. Полностью закрыты на карантин из-за ОРВИ всего 8 школ. В остальных на удаленку находятся отдельные классы. Всего сейчас на карантине находятся 1.6% от общего числа классов в школах и 4,9% от числа групп в детских садах.