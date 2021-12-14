В омском детском саду № 13 малышей обучают играючи

Мальчишки и девчонки ходят на занятия с радостью. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Знания, полученные, без интереса не являются полезными. Так считают педагоги БДОУ города Омска «Детский сад №13». Поэтому в процессе обучения малышей вовлекают в игру. Отличным подспорьем в этом процессе становятся дидактические игры.

- Для работы с детьми в группах мы используем математический планшет, или, как он ещё называется Геометрик, - рассказывает старший воспитатель Наталья Бутакова. - Пособие дает сильнейший толчок фантазии, предоставляя огромный простор для самостоятельного, оригинального, интересного процесса «рисования».

Во время игры малютка лучше усваивает новую информацию об окружающем мире. «Математический планшет» воздействует на сенсорное восприятие ребёнка, помогает развивать тактильное ощущение, память. В конечном итоге радость от игровой деятельности постепенно перерастает в радость обучения.

Новое оборудование и наполнение для групп образовательное учреждение получило в текущем году в рамках финансирования по нацпроекту «Демография».