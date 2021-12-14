Из-за ОРВИ омичей просят надевать маски на детей в торговых центрах

Сейчас большинство детей не носят маски ни в торговых центрах, ни в транспорте. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омске пока остается высокой заболеваемость ковидом среди взрослых и продолжается эпидемия ОРВИ среди детей. В регионе продолжает действовать масочный режим, который должен помочь сократить темпы распространения болезней. Сейчас в основном масочный режим соблюдают взрослые, но из-за обострения ОРВИ родителям рекомендуют обеспечить масками в общественных местах еще и детей. На этом сделал акцент начальник отдела контроля Министерства региональной безопасности Омской области Валентин Кушников во время пресс-конференции по соблюдению ковидных ограничений в регионе.

- Масочный режим распространяется на всех, но о соблюдении режима детьми должны позаботиться родители, чтобы защитить их в том числе от гриппа и ОРВИ - сейчас высокая заболеваемость среди детей. Но, конечно, высаживать из транспорта из-за маски детей не буду, - отметил Кушников.