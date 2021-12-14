Новым вице-мэром Омска стал работник депстроя Кирилл Брюхов

В Омске Кирилл Брюхов отработал три года. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Накануне стало известно о том, что с поста вице-мэра ушел Михаил Губин. Он проработал на этой должности с февраля 2019 года и решил покинуть пост по собственному заявлению. В мэрии сообщили, что ему уже нашли замену. Им стал Кирилл Брюхов. До этого он работал первым заместителем директора департамента архитектуры и градостроительства.

В Омске Брюхов начал работать с 2019 года. Его первым местом работы было бюджетное учреждение «Омскархитектура». Но уже в июне он перешел на работу в департамент.