Нарушителя оштрафовали за порчу почвы

«АРТ Ремстрой» постановлением Управления Россельхознадзора по Омской области привлекли к административной ответственности в виде штрафа в 30 000 рубле за то, что летом на участке сельскохозяйственного назначения в селе Поповка Сосновского сельского поселения Азовского Немецкого национального района это юрлицо с использованием принадлежащей обществу спецтехники провело земельные работы. В результате на площади 0,3 га оказался самовольно снят и перемещен плодородный слой почвы и образован карьер по добыче глины. Почву складировали в бурты высотой до 2 метров по краю карьера, а мощность снятого плодородного слоя составила до 0,25 метров. Добываемая глина использовалась для отсыпки обочин ремонтируемой автодороги между Сосновкой и Поповкой. Однако администрации Азовского района разрешения на проведение работ на данном земельном участке обществу не выдавала. Разрешения на снятие и перемещение верхнего плодородного слоя почвы не были получены, проект рекультивации не разрабатывался и в адрес Управления Россельхознадзора по Омской области не предоставлялся. Поэтому Управлением Россельхознадзора в отношении ООО «Арт Ремстрой» возбуждено административное производство и наложен штраф. ООО «Арт Ремстрой» обязали восстановить нарушенный плодородный слой почвы и отчитаться в надзорные органы.