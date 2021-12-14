Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
-11°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 декабря 2021 6:44

Управление Россельхознадзора по Омской области проведет публичные обсуждения результатов правоприменительной практики за третий квартал 2021 года

КомментироватьОставить комментарий(0)

16 декабря 2021 года Управление Россельхознадзора по Омской области проведет публичные обсуждения результатов правоприменительной практики и руководств по соблюдению обязательных требований за третий квартал 2021 года с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и иными заинтересованными организациями в формате видеоконференцсвязи (ВКС).

Председатель публичных обсуждений: руководитель Управления Россельхознадзора по Омской области Подкорытов Олег Николаевич.

Получить подробную информацию, ознакомиться с текстами докладов можно на сайте Управления в разделе «Публичные обсуждения».

Вопросы (обращения) по докладам, а также замечания и комментарии можно направлять в раздел «Вопрос-ответ» или на электронную почту rsn.pr.omsk@mail.ru.

Заполнить Анкету по оценке эффективности и результативности проводимого мероприятия можно по ссылке: http://rsn-omsk.ru/main.php?id=424

Ссылка на информационный ресурс для подключения в режиме ВКС:

https://us04web.zoom.us/j/75526097834?pwd=OEc0LzluNTJCa3EvUU9Cc29OdWJhUT09

Идентификатор конференции: 755 2609 7834

Код доступа: P3ApcD

16 декабря 2021 в 10:00 (Время Омское)