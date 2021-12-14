Александр Бурков: Мы расселим даже чуть больше людей

В 2019-2021 году из ветхих домов переселили свыше 930 человек. Фото: пресс-служба правительства Омской области

Сегодня прошло онлайн заседании наблюдательного совета российского Фонда содействия реформированию ЖКХ, в котором принял участие глава Омского региона.

Под руководством его председателя, Сергея Степашина, обсуждались вопросы по реализации программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья.

По данным Минстроя РФ, в 2021 году в рамках были расселены 119,7 тысяч человек. Освободили 2 млн кв м ветхого фонда.

В Омской области план на три прошедших года составил 22,37 тысячи квадратов, откуда нужно было переселить 1240 человек. Из них 934 человека уже получили новое жилье, осталось расселить 306 человек. Параллельно аппарат регионального управления заключает контракты на приобретение нового жилья. Кроме того, часть граждан получат денежные компенсации.

«Все этапы программы до конца года будут выполнены в полном объеме. Мы расселим даже чуть больше людей, потому что площади расселяемых жилых помещений были небольшие», – отметил Александр Бурков.