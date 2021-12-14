Омские предприятия снизили выбросы на 7,6%

Минприроды РФ опубликовало госдоклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2020 году», который будет доступен после завершения технических работ. Из него следует, что общий объем выбросов загрязняющих веществ в прошлом году сократился на 2,2% по сравнению с 2019-м. По данным Росприроднадзора, он составил 22 млн 227,6 тыс. тонн, что является минимальным показателем за 10 лет. Выбросы от стационарных источников за год снизились на 344 тыс. тонн, от передвижных источников – на 164 тыс. тонн. В 9 из 12 промышленных городов в 2020 году наблюдалось сокращение выбросов загрязняющих веществ от предприятий. В их числе оказался и Омск, здесь объем выбросов от стационарных источников снизился на 7,61%. Больше только в Челябинске (на 13,04%) и в Магнитогорске (8,12%), следует из данных Минприроды РФ. Также отмечается, что за последние 5 лет в России стало больше на три города, где превышена предельно допустимая концентрация (ПДК) взвешенных веществ. При этом в 22 городах прекратились выбросы, превышающие ПДК, диоксида азота, а в 20 городах – формальдегида. В министерстве подчеркнули, что на 2022-2023 годы приходятся ключевые мероприятия в рамках федерального проекта «Чистый воздух», после которых улучшится качество воздуха в городах, и это смогут заметить жители.