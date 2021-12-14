Омичам снова запретили новогодние корпоративы

Уличные новогодние гулянья разрешены. Фото: Олег УКЛАДОВ

В региональном отделении Роспотребнадзора подтвердили, что омичам и жителям региона, как и в прошлом году, запретят проводить массовые праздничные мероприятия в кафе и ресторанах.

«Деятельность по предоставлению услуг общественного питания должна осуществляться при условии отказа от проведения массовых мероприятий», - говорится в основном документе, регламентирующем ограничения из-за COVID-19, - постановлении губернатора Омской области от 17 марта 2020 года.

Отметим, что в прошлом году из-за возмущений омичей надзорное ведомство было вынуждено сделать ряд послаблений. В частности, главный врач разрешил предпраздничные и праздничные сборы в точках общественного питания, но без конкурсов и танцев, которые сокращают необходимую социальную дистанцию. Как именно можно встретить новый год в общественном месте в этом году, возможно, уточнят позднее.