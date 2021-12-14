В Омске отремонтировали ясли-сад №13

Малыши с удовольствием посещают детсад. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Омске продолжается реализация нацпроекта «Демография». Благодаря выделенному федеральному финансированию вместо ограничений в работе дополнительные возможности получил БДОУ города Омска «Детский сад №13».

Накануне похолоданий здесь произвели капитальный ремонт ясельной группы: провели электромонтажные, сантехнические, отделочные работы, заменили двери. Полностью обновили материально – техническое оснащение – это мягкий инвентарь, посуда, мебель, игрушки.

Также для воспитанников оборудован уголок для развития у малышей коммуникативных, познавательных, речевых, эстетических и физических навыков. В этом году группа раннего развития укомплектована полностью, её посещают 20 малышей в возрасте до 3-х лет. На следующий год в яслях готовы к встрече с ребятишкам из Октябрьского и Центрального округов.

Ясли-сад №13 был введен в эксплуатацию в 1986 году. С тех пор образовательное учреждение работало в качестве сада общеразвивающего типа.