В Омске официально перенесли остановку «Хлебозавод»

В Омске остановку "Хлебозавод" перенесли. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Возмущение высказывали омичи планами мэрии перенести остановку у «Хлебозавода». Ее пришлось передвинуть за светофор из-за строительства нового дама. По проекту именно на месте остановки должен располагаться проезд к новому дому.

Новым местом для остановки возмутились местные жители. В соцссетях жильцы дома, возле которого будет располагаться остановка, были против. Они отмечали, что и так живут рядом с дорогой, а теперь под окнами будут постоянно останавливаться автобусы.

Несмотря на это, новую остановку уже обустроили и запустили.

- С 13 декабря транспорт будет останавливаться на вновь оборудованном месте вблизи здания 46 по проспекту К. Маркса, - уточнили в пресс-службе мэрии.