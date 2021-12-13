В омской мэрии состоялась первая отставка заместителя

Первое громкое увольнение состоялось в преддверии назначения кандидата на пост мэра. Фото: Алена Сухинина.

В омской мэрии ещё до прихода нового градоначальника заявление об уходе по собственному желанию написал действующий вице-мэр Михаил Губин.

47-летний чиновник приехал в наш город три года назад из Екатеринбурга и на протяжении всего этого времени входил в состав прежней команды, которая, видимо, в ближайшее время претерпит ещё не одно изменение. В администрации подтвердили, что он написал заявление на увольнение по собственному желанию 13 декабря.

Он курировал деятельность департаментов строительства и архитектуры, актуализацию Генерального плана города, в том числе вопросы из направления по межеванию земли. А до работы в Омске Губин трудился в мэрии столицы Урала. В омской прессе звучат предположения о том, что высокий чиновник продолжит свою карьеру в структурах правительства региона. Но пока эти домыслы ничем не подтверждены.