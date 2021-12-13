Александр Бурков встретился с триумфаторами конкурса «Большая перемена»

В общей сложности 50 тысяч школьников и студентов колледжей региона приняли участие в «Большой перемене». Конкурс проводился в рамках нацпроекта «Образование» в этом году по двенадцати тематическим направлениям вместо 9-ти в прошлом. Цель творческих состязаний - выявление и формирование сообщества школьников и студентов с активной жизненной позицией, лидеров мнений, которые не боятся проявлять себя, учиться новому и менять мир к лучшему в своей группе, школе, стране - остаётся неизменной.

В этом году по итогам финальных испытаний триумфаторами стали четверо омских старшеклассников, четверо студентов колледжей, а также две лицеистки средних классов. Одиннадцатиклассники Эрика Гембух (лицей № 166), Дарья Борисова (гимназия № 1, г.Тара) и Никита Гончаров (Азовская гимназия) выиграли по 1 млн. рублей, девятиклассница Екатерина Ложкина (лицей № 29) получит 200 тысяч рублей на образование и саморазвитие. Школьницы Виолетта Знаменщикова (гимназия № 140) и Александра Низовцева (лицей «Бизнес и информационные технологии») в статусе победителей среди учащихся 5-7 классов совершили незабываемое «Путешествие мечты» по России на поезде. За блистательную победу в «Большой перемене» по 1 млн. рублей получат третьекурсники Сергей Бобкунов (Омский авиационный колледж им. Н.Е. Жуковского) и Дарья Бородулина (Сибирский профессиональный колледж), а студентов Владимира Свирневского и Ренату Абайдуллину премировали денежным призом в 200 тысяч рублей.

С победителями второго всероссийского конкурса «Большая перемена» и наставниками триумфаторов сегодня встретился Губернатор Александр Бурков, чтобы поздравить и узнать их впечатления и эмоции об участии в масштабном проекте.

«Многие воспринимают название конкурса «Большая перемена» как отдых, передышка между уроками в школе. На самом деле, перемена – это всё то, что меняет мир, даёт новые векторы движения, ставит новые задачи, - отметил Александр Бурков. – Конечно же, ваши результаты, победы – это большое достижение. Потому что из Омской области на конкурс в этом году было подано 50 тысяч заявок, и только 10 человек были признаны лучшими на всероссийском уровне. Эта победа, безусловно, связана с вашими знаниями, эрудицией, целеустремленностью. Глядя на вас, вспоминаю притчу про то, как Всевышний создавал человека из глины и у него остался неизрасходованный кусок, тогда он спросил свое творение: что еще тебе слепить? Тот попросил счастье, в ответ Бог положил этот кусок глины на ладонь человека и сказал: теперь это в твоих руках. Поэтому именно в ваших руках ваше счастье, будущее нашего региона, большие, интересные и прекрасные перемены в жизни нашего великого государства. Своими победами вы прославляете не только себя, своих родителей и наставников, но и Омскую область».

Школьники и студенты представили Губернатору свои проекты и кейсы, которые принесли им победу и признание, ответили на вопросы Александра Буркова по поводу представленных в полуфинале и финале конкурса «Большая перемена» разработок, а также идей, которые вдохновляют их, а также как они видят дальнейшую реализацию своих проектов.

Тематическими направлениями конкурса были новые медиа «Расскажи о главном!», искусство и творчество «Я творю!», экология «Сохраняй природу!», среда обитания «Меняй мир вокруг!», здоровый образ жизни «Будь здоров!», наука и технологии «Создавай будущее!», добро «Делай добро!», путешествия и туризм «Познавай Россию!», историческая память «Помни!», развитие образовательных технологий «Открывай новое!», предпринимательство «Предпринимай!», патриотизм «Служи Отечеству!».

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия – страна возможностей» и Российское движение школьников. Конкурс проходит при поддержке министерства просвещения РФ и министерства науки и высшего образования РФ.