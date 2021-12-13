Север Омской области срочно переводят на альтернативное отопление

Александр Бурков следит за ситуацией с газоснабжением на севере области. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

До конца декабря в скважинах ОАО «Тевризнефтегаз», откуда газ поступает на Север области, ведутся ремонтные работы. Многие дома остаются без тепла.

Губернатор региона Александр Бурков распорядился в максимально сжатые сроки перевести отключенных абонентов на альтернативные источники отопления и переподключить газ всем без исключения для приготовления еды.

Напомним, что ограничения поставок природного газа с месторождения были введены ещё в ноябре 2020 года. Поэтому перед отопительным сезоном провели проверку исправности электроплит и конвекторов, их раздадут жителям Знаменского, Тарского и Тевризского районов. В Знаменке установить обогреватели должны будут 778 абонентам. До конца дня понедельника «Газстройэксплуатация» там же перезапустит газ для приготовления пищи. По аналогичному плану работа будет продолжена в Таре. Для пострадавших граждан регион также предусмотрел возможную компенсацию коммунальной оплаты.

- Мы отслеживаем счета и на газ, и за электричество. Если расходы жителей будут превышать, адресно будет рассмотрен вопрос компенсации, - пояснил министр энергетики Антон Гаак.