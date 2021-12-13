Александр Бурков вручил дипломы победителям III конкурса научных работ по проблемам противодействия коррупции

В 2021 году в рамках третьего конкурса студенческих научных работ поступило 39 заявок. Конкуренцию омским студентам составили представители Республики Алтай и Новосибирской области. В конце ноября состоялся очный этап творческого состязания, для публичной защиты было выбрано 14 лучших научных исследований: восемь по направлению «Юридические науки», шесть по профилю «Гуманитарные науки».

Темами для исследования служили вопросы совершенствования российского и международного права в сфере противодействия коррупции, влияния коррупции на отдельные сферы общественной жизни, антикоррупционного образования, уголовно-правовой и криминологической направленности. Победителями стали шесть студентов. Сегодня поздравления принимали Вера Ваданюк из Омского государственного педагогического университета, а также Степан Козлов, Софья Полувешкина, Роман Талалаев, Дмитрий Тарасов и Дарья Филиппенко, представляющие на «Губернаторских студенческих чтениях «Актуальные проблемы противодействия коррупции» Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского.

Правительство Омской области выступает организатором конкурса. Дипломы победителям вручил Губернатор Александр Бурков. Церемония награждения была приурочена к Дню борьбы с коррупцией, который отмечался во всем мире на прошлой неделе. Руководитель Омской области возлагает большие надежды на поколение молодых ученых, которые смогут предложить новые, еще не опробованные методы противодействия коррупции.

- Тема непростая, я бы сказал, - очень сложная. И международная практика показывает, что победить коррупцию одними только административными и правоохранительными методами невозможно. Должна быть изменена ментальность населения, чтобы бороться с негативными явлениями. Важно, чтобы люди понимали, что нельзя идти к решению вопросов через коррупционные схемы. И очень важно, что именно вы, молодёжь, принимаете участие в научных работах, антикоррупционных диктантах, которые формируют отношение к коррупции. Вы своей активностью, гражданской позицией формируете будущее нашей страны. Спасибо вам за ваше неравнодушие», - сказал Александр Бурков.

Впервые в этом году в Омской области состоялся антикоррупционный онлайн-диктант, в рамках которого участникам было предложено ответить на 20 тестовых заданий. В Омской области в Антикоррупционном диктанте приняли участие 2127 жителей региона. Каждый из них продемонстрировал свою гражданскую позицию и негативное отношение к коррупционным проявлениям. Максимальное количество баллов набрали только 6 человек. В их числе школьники Женс Шамшидов и Алтыншаш Орозаева (гимназия №119) и студенты Снежана Маричева(ОмГУ) и Анастасия Острова (ОмГТУ).