На Омской ТЭЦ-4 завершены комплексные испытания турбины после модернизации

В результате комплексных испытаний турбоагрегата №7 (Т-100/120-130-2), проведенных после модернизации оборудования, достигнута заявленная мощность – электрическая 100 МВт и тепловая 175 Гкал/час. В дальнейшем после окончания пуско-наладочных работ, турбоагрегат будет введен в эксплуатацию и возобновит отпуск тепла производственным предприятиям и населению города.

Модернизация оборудования ТЭЦ-4 ведется в рамках государственной программы, одобренной Президентом и утвержденной Правительством Российской Федерации. В рамках модернизации турбоагрегата №7 выполнена замена цилиндра высокого давления турбины, а также ряда критически важных узлов: блока стопорного клапана, перепускных трубопроводов между стопорным клапаном и цилиндром турбины, блоков переднего и среднего подшипников с фундаментными рамами, трубопроводов турбины. Кроме того, модернизирована система управления и защиты, организован дополнительный регулируемый отбор пара на производственные нужды. В целом это позволит повысить эффективность, надежность, маневренность паровой турбины.

Оборудование для модернизации изготовил Уральский турбинный завод – одно из ведущих в России машиностроительных предприятий, имеющее успешный опыт поставок турбинного оборудования на международном рынке.

- Модернизация турбоагрегата ст.№7 на Омской ТЭЦ-4 – первый проект «ТГК-11» в рамках программы модернизации тепловых электростанций на 2022-2024 годы, – говорит генеральный директор АО «ТГК-11» Владислав Полочанский. – Далее в рамках программы будут модернизированы еще две турбины теплоэлектростанции. За счет установки более современного оборудования и вывода из эксплуатации морально устаревшего и неэффективного повысится производительность, надежность и экономичность ТЭЦ-4.