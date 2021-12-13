АО «Омск РТС» вернуло предпринимателям деньги за отопление

Чтобы стать участником акции «Платишь за тепловую энергию вовремя - получаешь бонусы!» организациям малого и среднего бизнеса необходимо было своевременно оплачивать текущие начисления и авансовые платежи в прошлом отопительном сезоне - с 1 октября 2020 г. по 1 мая 2021 г., а также не иметь задолженности за тепловую энергию, пени, штрафы на 10 мая 2021 года.

20 компаний-победителей, выбранные с помощью генератора случайных чисел среди выполнивших условия акции, получили 5% от суммы начислений за период с октября 2020 года по апрель 2021 года в виде бонусов.

Список победителей опубликован на сайте АО «Омск РТС» https://www.omskrts.ru/users/legal_person/promo/14948

- Акцию для малого и среднего бизнеса АО «Омск РТС» проводит ежегодно. Мероприятие стимулирует вовремя оплачивать тепловую энергию. А это крайне важно для стабильного прохождения отопительного сезона системой теплоснабжения города, закупки топлива, проведения ремонтных работ. В акции приняли участие более трех тысяч представителей малого и среднего бизнеса, что составляет около 54% от общего количества потребителей компании - юридических лиц, - говорит заместитель генерального директора по энергосбытовой деятельности АО «Омск РТС» Олег Хилько.