В 2021 году омичи потратили на 31 миллиард рублей больше

У каждого в кошельке всегда несколько банковских карт. Фото: Александр ГЛУЗ

Как сообщают в пресс-службе Отделения Омск Банка России, в Омской области безналичных операций по оплате товаров и услуг с помощью банковских карт стало на 21% больше. Об этом говорит статистика, собранная с января по сентябрь 2021 года. В сумме это на 30,75 миллиардов рублей больше, чем в 2020 году, или 205 миллиардов рублей против 174-х.

При этом жители региона только иногда рассчитываются в кредит. Так за указанный промежуток времени насчитывалось почти 3 миллиона активных банковских карт, из них только 370 тысяч — кредитных.

В связи с этим, продолжила заместитель управляющего омского отделения Наталья Стрельникова, участились и случаи мошенничества по электронным расчётам. Данные о своей карте не стоит доверять никому, акцентировала спикер. Чтобы избежать расчётов третьими лицами, лучше установить лимит на количество операций в сутки. Либо завести для онлайн-шопинга специальную карту, пополняя её по необходимости.