За нарушения масочного режима омичи заплатили почти 50 миллионов рублей

Омичи продолжают нарушать требования носить маски в общественных местах. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске продолжают действовать ковидные ограничения. Пусть на прошлой неделе внесли небольшие послабления по проведению массовых мероприятий, основные запреты продолжают действовать. Проверки их соблюдения проводят каждую неделю.

По данным министерства региональной безопасности, на прошлой неделе в транспорте основные требования по соблюдению масочного режима нарушили 169 раз. 165 случаев зафиксировали среди пассажиров и 4 среди водителей. Продолжают нарушать требования и в торговых центрах. Там выявили 164 случая нарушения санитарных норм. Во всех торговых центрах сейчас соблюдают требования о пропуске покупателей по QR-кодам.

За все время пандемии омичи уже заплатили за нарушения антиковидных мер 49 816 440 рублей. Большую часть штрафов выписали гражданам, они заплатили 33 774 940 рублей, а предприниматели и юридические лица внесли 16 041 500 рублей.