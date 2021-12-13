Омские спасатели сняли инвалида с крыши магазина на Левобережье

Мужчину спустили по лестнице с помощью страховочного троса. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области

Необычный вызов поступил на пульт МЧС сегодня утром. Около 9:00 к спасателям обратились обеспокоенные горожане. Они сообщили, что на крыше магазина находится человек и спуститься сам не может.

На место сразу отправились спасатели. Выяснить что-либо у мужчины на крыше не удалось. Он не хотел отвечать на вопросы, но от помощи не отказался.

- Каждый раз при попытке поговорить, гражданин уходил на другую часть кровли. Поэтому мы поднялись к нему по трехколенной лестнице, обвязали его веревкой для страховки, и спустили вниз по лестнице. Затем передали его прибывшим медработникам, - рассказал подробности истории спасения помощник начальника первого пожарно-спасательного отряда оперативный дежурный Вячеслав Шарипов.

Спуститься самостоятельно мужчина не мог из-за инвалидности.