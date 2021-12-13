Отключение газа в северных районах Омской области продлилось всего 1,5 часа

Сейчас газа нет только в Т Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Накануне стало известно, что три северных района Омской области могут остаться без газоснабжения на неопределенное время. Об этом предупредили ОАО «Тевризефтегаз». В компании уточнили, что под отключения могут попасть абоненты в Знаменском, Тевризском и Тарском районах. Это уже не первый раз, когда из-за аварийной ситуации на месторождении и низкого давления жители районов вынуждены оставаться без газа.

Накануне 12 декабря отключения были в двух районах Тевризском и Знаменском, как уточнили в пресс-службе минэнерго. Они начались в 8:05, а закончились уже в 9:30.

- На данный момент «Омскгазстройэксплуатация» приступила к исполнению поручения «Тевризнефтегаз» по ограничению газоснабжения в Знаменском районе Омской области. После устранения аварийной ситуации и окончания ремонта скважины №6 поставка газа потребителям будет возобновлена в полном объёме, - заверили в пресс-службе министерства.