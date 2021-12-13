Омич украл у военкомата 4 миллиона рублей

Мошенник завышал зарплату сотрудников в документах, а получившуюся разницу забирал себе. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Омске будут судить 38-летнего местного жителя за то, что он украл деньги у военного комиссариата Омской области. По версии следствия, омич воспользовался реквизитами фирмы приятеля и оформил договор на оказание услуг технических специалистов на время призывной компании. Работать специалисты должны были как в городских военкоматах, так и в областных.

Человеку, выполнявшему работу, по факту платили 13 тысяч в месяц, а в отчетах указывалась сумма почти в два раза больше, 22 400 рублей. Разницу предприимчивый омич забирал себе. Таким образом он заработал более 4 миллионов рублей.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, подозреваемый не признал свою вину. Его дело уже направили в центральный районный суд для рассмотрения.