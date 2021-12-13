Теплоснабжающие организации Омской области не доплатили за газ 675 млн рублей

По данным на 1 декабря 2021 года теплоснабжающие организации (ТСО) Омской области не доплатили 675 млн рублей по графику погашения задолженности за газ, подписанному правительством Омской области и ООО «Газпром межрегионгаз».

Среди злостных нарушителей платежной дисциплины – муниципальное предприятие г. Омска «Тепловая компания» и 5 ТСО из Омского, Черлакского, Марьяновского, Таврического районов – их неплатежи составляют 79% от суммы долга по графику.

«Третий год подряд теплоснабжающие организации игнорируют график погашения задолженности за газ с лояльными условиями по срокам и суммам. В результате долг ТСО на 1 декабря 2021 года увеличился до 1,5 миллиардов вместо того чтобы сократиться до 724 млн рублей к концу года, как установлено в графике. Тенденции к уменьшению задолженности нет», – рассказал заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Антон Сеньков.

В свою очередь ООО «Газпром межрегионгаз Омск» полностью выполняет договорные обязательства – газ на котельные ТСО поставляется в необходимом объёме.

Для обеспечения обязательств по оплате газа поставщик газа уведомил теплоснабжающие организации о необходимости предоставить банковские гарантии исходя из расчётов задолженности, ввести с 1 декабря 2021 года самоограничение до уровня среднеоплаченных объёмов газа. Кроме того, «Газпром межрегионгаз Омск» проводит претензионно-исковую работу для взыскания задолженности за газ с должников из числа ТСО. С начала года в Арбитражный суд Омской области направлено 137 исков на сумму более 938 млн рублей.

О ситуации с платёжной дисциплиной теплоснабжающих организаций поставщик газа информировал правительство Омской области и надзорные органы.