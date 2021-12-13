Жители трех районов Омской области остались без газа из-за аварии

Жителям трех районов неопределенное время придется обходиться без газа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стало известно о проблемах на Тевризском газовом месторождении. Жителей трех районов Омской области полностью отключили от газоснабжения в мороз. Уже не в первый раз абонентам ОАО "Тевризнефтегаз" приходится справляться с трудностями. В прошлом году также были массовые отключения, но тогда без газа остались только 700 абонентов.

Сейчас проблемы с поставками есть в Знаменском, Тарском и Тевризском районах. Это произошло из-за аварийной ситуации на месторождении.

- ОАО «Тевризнефтегаз» сообщает о возможных отключениях от газоснабжения всех потребителей природного газа в Знаменском, Тарском и Тевризском районах. Неудобства связаны с аварийной ситуацией на Тевризском ГКМ: давление снижено до 1,5 кгс/см’2. Также составлен список льготных категорий абонентов в Тарском и Тевризском районах, которым сохранят газоснабжение, - отметили в пресс-службе Минэнерго.

Ремонтные работы пообещали начать ранним утром.