Мэр Омска официально примет полномочия 12 января

Новый год омичи встретят без официального мэра. Фото: Яндекс.Карты

До выборов мэра осталось совсем немного. Его имя станет известно в среду 15 января. В финальном этапе голосования депутаты Горсовета выберут одного из двух претендентов на пост мэра. Напомним, что в финал прошли директор "ОмскВодоканала" Сергей Шелест и глава Марьяноского района Аркадий Ефименко.

Несмотря на то, что имя главы города будет известно еще до Нового года, его инаугурация состоится значительно позже. В официальном распоряжении Горсовета указано, что это произойдет 12 января. Полномочия новый мэр примет на выездном заседании в концертном зале Филармонии в 15:00.