Омичей ждут ночные заморозки до -28 и снегопады

Омичей ждут сильные перепады между дневной и ночной температурами. Фото: Олег УКЛАДОВ

Прошедшая неделя в Омске была довольно холодной, и грядущая не будет ей уступать. По прогнозами синоптиков Обь-Иртышского УГМС, на следующей неделе омичей ждут ночные заморозки. Местами при прояснениях температура будет опускаться ниже -20 градусов, а холоднее всего будет в ночь 14 декабря, местами температура упадет до -28 градусов.

Днем погода наоборот будет теплой. Прогнозируют около -10...-15 градусов. Также почти всю неделю обещают снегопады. Их обещают каждый день плоть до воскресенья разной интенсивности. К выходным температура должна снова приблизиться к нулю.