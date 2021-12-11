В Омске поймали лихача, год назад сбившего двух мужчина на переходе

Омич год скрывался от следователей. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Год назад в Омске произошло смертельное ДТП, которое привлекло внимание горожан. Все произошло поздним вечером 6 декабря. На перекрестке Маяковского и Карла Маркса неизвестный водитель на полном ходу сбил двух пешеходов. Один из них оказался в коме и через некоторое время скончался, а второму повезло больше, он отделался переломом лучевой кости.

Водитель с места ДТП скрылся. Его объявили в розыск и завели дела об убийстве и покушении на убийство. Следователям удалось выяснить, что у предполагаемого водителя в кафе неподалеку перед ДТП произошел конфликт с пострадавшими. Спустя время машину, на которой сбили омичей, нашли брошенной в Амурском поселке, но самого водителя вычислить не удавалось.

Накануне подозреваемого все же задержали. Им оказался 21-летний омич. Он долгое время скрывался от следствия, поэтому для задержания привлекли отряд СОБР Росгвардии. Парень не сопротивлялся, а на допросе заявил, что на знал, о том, что его ищет полиция.

- Когда я к машине подошел, у них завязалась драка с моими друзьями. Они друзей моих побили и ушли. А я сел в машину. Увидел их на перекрестке, но вместо тормоза нажал газ. Перепутал педали, - рассказал задержанный.

- По-вашему, это совпадение, что бы именно этих мужчина сбили на полном ходу?

- Не знаю, значит совпадение.

- И не знали, что вас разыскивают и человек умер?

- Не знал. Думал, просто сбил.