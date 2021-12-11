В Омске разрешили проводить массовые мероприятия

На две недели в Омске разрешили массовые мероприятия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Судя по данным минздрава о заболеваемости в регионе, ковид понемногу начинает ослабевать. Пока цифры заражаемости остаются довольно высокими, но цифры выздоровевших стабильно выше. Пока об окончании четвертой волны ковида не говорят, но некоторые послабления в Омской области по ковидным ограничениям перед праздниками все же ввели.

Накануне, 10 декабря, появилось обновленное распоряжение губернатора Александра Буркова. В нем есть несколько изменений. Во-первых, действие ПЦР-тестов в нашем регионе сократили с 72 часов до 48. Во-вторых, действие QR-кодов переболевших ковидом продлили с полугода до года. В-третьих, разрешили проведение массовых мероприятий.

Чуть более подробно остановимся на последнем пункте. До вчерашнего дня действовал запрет на проведение массовых мероприятий в регионе, теперь же собраться можно, но с некоторыми ограничениями. У всех участников должны быть QR-коды, подтверждающие вакцинацию или перенесенную болезнь, заменить их может свежий ПЦР, который теперь придется делать не за три, а за два дня. Также все должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. А также есть ограничения по количеству собравшихся, гостей может быть до 100 человек. Но действовать это разрешение будет пока только до 26 декабря.