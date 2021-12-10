Омским детям 12 декабря о Конституции РФ расскажут в мультфильмах

В Центре развития творчества «Амурский» пройдет онлайн-мероприятие для ребятишек Фото: ВКонтакте

В это воскресенье, 12 декабря, в 9:00 Центр развития творчества детей и юношества «Амурский» проведет онлайн-мероприятия для детей, приуроченные ко Дню Конституции Российской Федерации. На мероприятие приглашаются все желающие. Организаторы обещают, что ребятишкам будет интересно и главное - познавательно.

О таких сложных вещах, как политическая система, написание законов, понятии термина «Конституция» расскажут в форме сказки и мультфильмов. Организаторы приготовили обширную программу для самых маленьких. В игровой форме и с помощью мультиков детям в омском Центре развития творчества «Амурский» будет показано сразу несколько мультфильмов.

Как рассказали в пресс-службе омской мэрии, юные зрители смогут посмотреть в этот день следующие мультфильмы:

- видео-сказку «Сказка о главном законе»;

- мультфильмы «Мы живем в России»;

- а также принять участие в викторине «Знаешь ли ты Конституцию России».

Материалы будут публиковаться в группах Центра в социальной сети Вконтакте. В данных мультиках ребятишкам простым и понятным для них языком расскажут о российских законах и Конституции.