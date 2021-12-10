В омской библиотеке подготовили выставку о законе Фото: пресс-служба администрации города Омска

В ближайшие дни вся страна будет отмечать день Конституции РФ. В честь этого праздника специальную просветительскую акцию приготовила одна из омских библиотек. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В библиотеке имени Леонида Мартынова, которая работает по улице Звездова, 105, организовали книжную выставку «Основной закон России». Предполагается, что экспозиция выставки заинтересует всех, кто желает получить необходимые знания в области российского законодательства.

- На выставке представлена тематическая литература, в первую очередь, Конституция РФ, а также законы РФ, знание которых дает возможность пользователям свободно и уверенно ориентироваться в бескрайнем море сложных и разнообразных законодательств, устанавливаемых государством, - рассказали подробности выставки в пресс-службе мэрии Омска.

Часы работы выставки: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, в воскресенье - с 9:00 до 17:00. Суббота – выходной. Для посещения выставки омичам обязательно при себе иметь QR-код о вакцинации и соблюдать масочный режим.