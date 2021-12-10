в Омском ГАУ Совет обучающихся университета организовал и провёл традиционное мероприятие - спортивно-интеллектуальную игру для преподавателей «Quest+».

Квест проходит каждый год и собирает множество команд преподавателей и сотрудников вуза. В этом году эпидемиологическая обстановка не помешала провести «Quest+» в очном формате, но внесла свои коррективы. В спортивно-интеллектуальной игре приняли участие 35 преподавателей и сотрудников вуза вместо традиционных 70-80 человек.

В число участников вошли: команда «Чемпионы» экономического факультета, команда «Астрея» факультета технического сервиса в агропромышленном комплексе, команда «Ветеринары» факультета ветеринарной медицины, команда «Агронафты» агротехнологического факультета, команда «ФИВы» факультета агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования, команда «Орёл и решки» землеустроительного факультета и команда «Пчелки» отдела организационно-методического сопровождения воспитательной работы.

Командам предстояло пройти 8 станций с различными заданиями, в которых прослеживалась единая антикоррупционная тематика. Участникам было необходимо раскрыть «преступление», собрать улики, восстановить общую картину произошедшего, а также найти «преступника». Со всеми предложенными заданиями команды справились успешно.

По итогам квеста места распределились следующим образом:

1 – команда «Агронафты» агротехнологического факультета;

2 – команда «Астрея» факультета технического сервиса в агропромышленном комплексе;

3 – команда «Пчелки» отдела организационно-методического сопровождения воспитательной работы.

Победители и призеры были награждены дипломами 1, 2 и 3 степени, а также сувенирами с символикой университета. Всем командам были вручены дипломы за участие в спортивно-интеллектуальной игре «Quest+» .

Омский ГАУ выражает благодарность преподавателям и сотрудникам университета за активное участие в спортивно-интеллектуальной игре «Quest+», а обучающимся - за организацию и проведение данного мероприятия!