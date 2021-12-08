Со 2 по 4 декабря в Иннополисе (Казань) прошел крупнейший форум о цифровой трансформации в образовании, бизнесе и госуправлении «Digital Innopolis Days».

Главной темой форума в 2021 году стала цифровая трансформация в 11 приоритетных отраслях экономики и подготовка кадров в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».

Среди ключевых треков:

- Цифровые технологии в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы;

- Экспортный потенциал российских цифровых технологий;

- Цифровая трансформация регионов;

- Кадры для индустрии;

- Цифровой суверенитет и кибербезопасность.

Одна из главных тем форума была посвящена развитию Опорного образовательного центра (ООЦ), созданного в рамках реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на базе Университета Иннополис в 2020 году.

В рамках деятельности ООЦ создан консорциум образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования для объединения методологических ресурсов, к которому присоединились более 500 партнёров – российских вузов и ссузов из 79 регионов РФ, в том числе и Омский ГАУ.

В первый день форума состоялись заседания отраслевых рабочих групп по 11 направлениям – приоритетным отраслям экономики и социальной сферы. А.С. Басакина присутствовала на заседании отраслевой рабочей группы «Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс». Здесь были представлены обновленные рабочие программы по направлениям подготовки 35.03.04 Агрономия, 35.03.06 Агроинженерия и 36.05.01 Ветеринария, подведены итоги 2021 года в разрезе апробации актуализированных рабочих программ. Со стороны работодателя руководитель проекта по инновациям ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» Олег Юрьевич Александров прокомментировал старт реализации проекта и предложил методическую поддержку при дальнейшей работе.