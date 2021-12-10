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Общество10 декабря 2021 10:33

В Омске уходит в отставку глава Советского округ Борис Сеньков

Он уволился по собственному желанию
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Глава округа уходит в отставку по состоянию здоровья.

Глава округа уходит в отставку по состоянию здоровья.

Прямо перед назначением нового мэра из администрации решил уволиться один из старейших глав районов. С поста уходит Борис Сеньков, который 9 лет возглавлял Советский округ. Как отметили в мэрии, уход чиновника связан с проблемами со здоровьем. Некоторые уже успели предположить, что увольнение Сенькова связано именно с выборами нового мэра, но это оказалось не так.

Отметим, что работе в муниципальной власти Борис Сеньков посвятил 24 года. Последние 9 лет он являлся главой района а до этого успел поработать в Пушкинской библиотеке, , заместителем председателя комитета управления системой жизнеобеспечения округа администрации Центрального административного округа, заместителем главы Кировского округа, начальником отдела ОАО «Омскоблводоканала», начальником отдела ОАО «Омскгоргаз» и в нескольких других организациях.