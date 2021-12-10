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Общество10 декабря 2021 9:54

Омича, который ножом трижды ударил бывшую жену в горло, заключили под стражу

Расследование по делу еще продолжается
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Пока идет следствие мужчину заключили под стражу.

Пока идет следствие мужчину заключили под стражу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поражающая своей жестокостью история всколыхнула омичей несколько дней назад. Тогда стало известно о семейном конфликте, который чуть не закончился трагедией. Мужчина напился и пришел к бывшей жене, чтобы встретиться с детьми. Женщина отказал ему, не подозревая, чем это для нее обернется. Омич рассвирепел, схватился за нож и трижды ударил в горло.

К счастью, женщина осталась жива и даже смогла вызвать скорую. После нападения она написала заявление в полицию, но буйного омича оставили под подпиской о невыезде. После освещения в СМИ дело передали следственному комитету.

Сегодня Октябрьский районный суд принял решение о заключении омича под стражу. Он останется в СИЗО до 9 февраля 2022 года, сообщили после заседания суда в пресс-службе прокуратуры. Расследование по делу омича продолжается.