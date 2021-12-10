На ремонт омского парка «Зеленый остров» в 2022 году потратят 65 миллионов

"Зеленый остров" будут благоустраивать еще два года. Фото: 2ГИС

В Омске продолжают реконструкцию парка «Зеленый остров». В этом году уже закончили работы на двух участках. Там оборудовали пешеходные и велодорожки, устраивали зоны для отдыха, высаживали новые деревья. Все это обошлось в 100 миллионов. В будущем 2022 году преображение ждет нижнюю часть парка. Там проведут примерно такой же комплекс работ и потратят на это 65 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе мэрии.

- До конца года мы проведем конкурсные процедуры по определению подрядчика на выполнение работ. К работам он приступит в апреле следующего года, - отметил первый заместитель директора департамента городского хозяйства Михаил Горчаков.

Также весной в парке планируют открыть целый комплекс новых аттракционов. 16 каруселей должны заработать на майских праздниках. По прогнозам мэрии, в 2023 году должны приступить к реконструкции входной группы и части парка от улицы Красный Путь до центральной аллеи.