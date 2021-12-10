На территории Омской области в систему ФГИС "Сатурн" внесено более 3500 объектов

По результатам 13 внеплановых документарных проверок и 1 административного расследования омским аграриям выдано 10 предписаний по устранению выявленных нарушений. Общая сумма наложенных штрафов по ст. 8.3 КоАП РФ составила 16 тысяч рублей. Кроме того, Управлением Россельхознадзора внесено 8 представлений о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению правонарушений.

От юридических лиц и индивидуальных предпринимателей региона поступило 144 заявления на включение в Федеральную государственную информационную систему прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов (ФГИС «Сатурн»).

На данный момент в систему внесено более 3500 объектов, осуществляющих применение пестицидов и агрохимикатов (включая места их применения: земельные участки, строения, здания, сооружения).