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Общество10 декабря 2021 6:47

На территории Омской области в систему ФГИС "Сатурн" внесено более 3500 объектов

С начала года Управлением Россельхознадзора по Омской области проведено 14 контрольно-надзорных мероприятий в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, в ходе которых выявлено 11 нарушений законодательства Российской Федерации.
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По результатам 13 внеплановых документарных проверок и 1 административного расследования омским аграриям выдано 10 предписаний по устранению выявленных нарушений. Общая сумма наложенных штрафов по ст. 8.3 КоАП РФ составила 16 тысяч рублей. Кроме того, Управлением Россельхознадзора внесено 8 представлений о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению правонарушений.

От юридических лиц и индивидуальных предпринимателей региона поступило 144 заявления на включение в Федеральную государственную информационную систему прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов (ФГИС «Сатурн»).

На данный момент в систему внесено более 3500 объектов, осуществляющих применение пестицидов и агрохимикатов (включая места их применения: земельные участки, строения, здания, сооружения).