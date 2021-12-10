На видео попало, как омич на иномарке сбил пешехода и сбежал

В Омске ищут сбежавшего с места ДТП водителя. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

Сегодня утром на Космическом проспекте произошло ДТП на пешеходном переходе. Его момент попал на видео. Через дорогу недалеко от остановки поселок Чкаловский 22-летняя омичка решила перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Несколько водителей остановились, чтобы пропустить девушку, а вот водитель белой «Тойоты Корона Премио», двигавшийся во встречном направлении, этого делать не стал. Девушка решила, что успеет пробежать перед автомобилем, но все же попала под колеса.

Водитель остановился, но вместо того, чтобы оказать помощь пострадавшей, развернулся и уехал. По данным Госавтоинспекции, пострадавшая девушка попала в больницу. Водителя, сбежавшего с места аварии разыскивают. Если вы видели его или знаете, где он может находиться, сообщите в полицию по номерам 79-32-90, 79-35-04 или 02.