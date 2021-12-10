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Общество10 декабря 2021 6:06

В Омске пенсионерка 10 лет оставалась без жилья после пожара

Власти не могли найти для нее муниципальное жилье
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Новоселья пенсионерке пришлось ждать 10 лет.

Новоселья пенсионерке пришлось ждать 10 лет.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще в 2011 году в селе Славянка Нововаршавского района произошел серьезный пожар. Он оставил без крыши над головой местную жительницу, ветерана Омской области. Она не могла восстановить дом, а другого жилья у женщины не было, поэтому пришлось обратиться к местным властям. Администрация признала пенсионерку нуждающейся в жилье, но выделять его не спешила. Аргументировали это тем, что в селе нет подходящего помещения. Все это продолжалось 10 лет.

Терпение женщины закончилось, и она обратилась в прокуратуру. После вмешательства ведомства для омички нашли жилье в Нововаршавке. Сейчас 73-летняя женщина наконец получила новое жилье и подписала договор с администрацией.