Школьника без маски омский кондуктор высадила из автобуса на мороз

Мальчику пришлось возвращаться домой по морозу пешком. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Накануне в соцсетях возмущенные родители пожаловались на работу одного из кондукторов автобуса. Они сообщили, что женщина высадила 10-летнего мальчика за то, что у него с собой не оказалось медицинской маски.

- На маршруте автобуса 95 был высажен ребенок 10 лет за то, что он был без маски. Насколько правомочны были действия кондуктора, женщины в возрасте? Ребенок шел пешком и сильно замерз, - рассказали возмущенные родители.

Уточнили также, что все произошло в обед на улице Кирова. В это время в городе еще держалась морозная погода. Правомерностью действий кондуктора заинтересовались и в прокуратуре. Ведомство уже назначило проверку.

- По данному факту прокуратурой города будут проведены проверочные мероприятия по установлению всех обстоятельств и причин произошедшего, в том числе на предмет соблюдения федерального законодательства в сфере безопасности дорожного движения и санитарно-эпидемиологических требований, - отметили в пресс-службе прокуратуры.