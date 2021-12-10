«Росводоканал Омск» - призёр конкурса «100 лучших товаров России»

Омский водоканал принял участие во Всероссийском конкурсе Программы «100 лучших товаров России» 2021 года. Экспертная комиссия подтвердила, что услуги водоотведения не только соответствуют всем требованиям качества и безопасности, но входят в число лучших в стране.

В 2021 году омский водоканал стал дипломантом регионального и лауреатом федерального этапа Всероссийского конкурса. На суд экспертов предприятие представило услугу «водоотведение» в номинации «Услуги производственно-технического назначения».

- В современном мире важно не только своевременно и качественно оказать услуги потребителям, но и сделать это без ущерба для окружающей среды. Экологические аспекты деятельности приобретают все более широкое значение. Для омского водоканала – это приоритетное направление работы при реализации любого проекта. Все мероприятия еще до их внедрения обязательно проходят оценку на экологические риски. Значительная доля мероприятий инвестпрограммы омского водоканала направлена на сохранение экологии города и реки Иртыш. Все наши крупные экологические проекты реализуются на очистных сооружениях канализации, которые принимают и очищают сточные воды потребителей Омска. Приятно, что наши усилия по внедрению лучших практик, качественной очистке сточных вод, услуги водоотведения отмечены в рамках Программы «100 лучших товаров России». Награды конкурса также получили четверо сотрудников омского водоканала, но на деле – это совместная работа нашего большого и дружного коллектива, - отметил Сергей Шелест, генеральный директор «Росводоканал Омск».

Почётным знаком «Отличник качества» награждён начальник цеха по эксплуатации канализационных сетей Алексей Старостин. Благодарственными письмами «За личный вклад и активное участие в работе Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» удостоились директор по производству Павел Козлов, начальник участка ремонта цеха очистных сооружений и сетей водоотведения Юлия Петина и ведущий специалист отдела контроллинга Елена Соколова.

Для справки: Всероссийский конкурс «100 лучших товаров России» учрежден в 1998 году, состоит из двух этапов: регионального и федерального. Звание лауреата «100 лучших товаров России» стало символом доверия отечественного потребителя и признания экспертного сообщества. В федеральном этапе конкурса в 2021 году приняли участие 1009 предприятий, которые предложили 1679 товаров (услуг).