В Омске резко подорожала капуста и подешевели лимоны

Как всегда больше всего в цене колеблются овощи и фрукты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Статистики подсчитали, как изменились цены на продукты в омских магазинах. За последний месяц цены на продукты выросли на 1,9%.

По данным Омскстата, в ноябре в цене взлетела белокочанная капуста на 27,3%. Также в лидерах по подорожанию оказались гречка (14,2%), виноград (12,3%) и натуральный кофе (11,5%). До 10% подорожали такие продукты как рыба, какао, сухофрукты, молоко, свекла и яйца.

Тенденции изменения цен на разные продовольственные товары. Фото: Омскстат

Есть и продукты, которые значительно подешевели. Лидером по падению цены в ноябре стал лимон, фрукт подешевел на 19%. Также значительно дешевле в ноябре можно было купить апельсины (11,6%), огурцы (6,1%). Менее чем на 5% упала цена на груши, лук, морковь, яблоки и чеснок.

Непродовольственные товары подорожали в ноябре в среднем на 0,6%. Больше всего подорожало дизельное топливо, почти на 8%, дрова на 7,8% и уголь на 3,1%. Также статистики зафиксировали значительный рост цен на услуги для населения. За их оказание стали брать больше в среднем на 102%.