Инаугурация мэра в Омске пройдет 12 января

До нового года выберут мэра, но официально вступит в должность он только в следующем году.

Все ближе день, когда в Омске официально назовут имя нового мэра. Сейчас завершился второй этап конкурса, комиссия провела собеседования со всеми допущенными кандидатами. В итоге их оказалось 27 человек. Из них выбрали только двух претендентов. 13 голосов члены комиссии отдали за директора «ОмскВодоканала» Сергея Шелеста, 11 голосов получил глава Марьяновского района Аркадий Ефименко. Между ними будут 15 декабря выбирать депутаты Горсовета.

Но официально будущий мэр вступит в должность только после новогодних праздников. Как сообщает «Омскинформ», инаугурацию назначили на 12 января 2022 года.