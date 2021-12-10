16 новых аттракционов в омском парке "Зелёный остров" откроются в мае 2022 года

Сейчас в Омске активно проводится благоустройство парка "Зелёный остров". Помимо работ по нац проекту там проходит и установка новых аттракционов частным инвестором. Эту инициативу на себя взяла компания "Омсксайдингинвест". Они собирались установить новое колесо обозрения, но потом планы изменились. Теперь планируют целых 16 аттракционов. Сейчас начали монтаж колеса, поставщики немного задержали поставки, поэтому сроки выполнения работ немного затягиваются.

- Посадка в колесо обозрения будет осуществляться из теплого помещения – с высоты второго этажа. Колесо обозрения будет работать и зимой – при температуре до –35 градусов. Кабинки будут обогреваемыми – с кондиционером. Также будет установлен дизельный генератор для бесперебойной работы всех аттракционов, – отметил представитель инвестора.

Также сообщили, что открытие всех 16 новых аттракционов планируют на майских праздниках 2022 года. Инвесторы решили, что людям лучше не ходить через стройку и иметь возможность прокатиться на всех арртакционах сразу. Пока секретом остаётся, какие именно карусели кроме колеса появятся в парке. Завесу тайны слегка приоткрылась Оксана Фадина, рассказав, что на "Зелёном острове" появится классическая карусель с лошадьми под навесом.