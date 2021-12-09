Новые места в ясельных группах в этом году открылись в 15 омских садиках

Для самых юных омичей в детских садах открылось 306 дополнительных мест. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске продолжают решать проблемы с местами в детских садах. Трудно бывает пристроить не только уже взрослого ребенка, но и того, кто только-только должен пойти в детский сад.

Например, новая ясельная группа для детей до трех лет скоро откроется в детском саду №13. Ее подготовка стала возможна благодаря участию образовательного учреждения в нацпроекте «Демография». На выделенные средства в помещении провели капитальный ремонт, обновили сантехнику, проводку, вставили новые окна и двери. А также обновили материально-техническую бару. В полном объеме закупили необходимые для развития детей игрушки и учебные пособия по всем образовательным областям. После ремонта группа готова принять 20 детей.

В рамках того же нацпроекта «Демография» в 15 омских садиках в этом году появились новые ясельные группы. Также как и в саду №13 там провели капремонт и уже ждут воспитанников. Группы открылись в детских садах № 1, 15, 18, 23, 41, 66, 72, 203, 204, 253, 264, 303, 383, 161.

Всего же в 2021 году в Омске появилось 2 076 новых мест в детских садах. 1130 из них появились за счет строительства 6 новых детских садов в разных районах города. В рамках нацпроекта на 2022 год уже запланировано строительство двух детских садов один из которых на проспекте Мира на 240 мест, а второй на улице Арнольда Нейбута на 140 мест.