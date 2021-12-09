АО «Транснефть - Западная Сибирь» в числе победителей конкурса корпоративных волонтёрских проектов

АО «Транснефть - Западная Сибирь» признано победителем конкурса корпоративных волонтерских инициатив, организованного ПАО «Транснефть». Масштабный социальный проект «Чужих детей не бывает» стал лучшим в номинации «Помощь детям».

В 2021 году конкурс среди организаций системы «Транснефть» (ОСТ) проводится впервые. Его основные цели - развитие корпоративного волонтерского движения, поддержка личных инициатив работников, направленных на решение социально значимых задач в регионах присутствия ОСТ, формирование активного добровольческого сообщества среди сотрудников дочерних предприятий.

При определении проектов - победителей жюри конкурса учитывало ряд критериев, в том числе его полезность, креативность и детальность проработки.

В ходе проекта АО «Транснефть - Западная Сибирь» «Чужих детей не бывает» было реализовано пять социальных добровольческих акций, объединивших вместе более семисот волонтеров и членов их семей. По итогам проекта было собрано более 350 тысяч рублей, все собранные средства были направлены на поддержку семи социальных учреждений для детей-сирот, детей, находящихся в сложной жизненной ситуации и детей с ограниченными возможностями ментального и физического здоровья. В общей сложности была оказана помощь пятистам воспитанникам детских домов и социально-реабилитационных центров в Тюменской, Томской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях и Красноярском крае.

Руководители учреждений, получивших помощь добровольцев АО «Транснефть - Западная Сибирь», выразили слова признательности всем участникам проекта «Чужих детей не бывает». Как отметила заместитель директора КУ Омской области «Детский дом №3» Анастасия Волкова, в настоящее время в обществе существует высокий запрос на волонтёрские инициативы. «Поддержка добровольцев крупных компаний и предприятий помогает нам улучшать качество жизни наших воспитанников», - добавила Анастасия Алексеевна.

Опыт развития корпоративного волонтерского движения АО «Транснефть - Западная Сибирь» насчитывает уже более семи лет. Ежегодно численность сотрудников, принимающих участие в социальных добровольческих инициативах предприятия, увеличивается. Так, за 11 месяцев 2021 года приняли участие в волонтерских акциях почти 3,3 тысячи работников и членов их семей.