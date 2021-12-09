Tele2 изучила активность соседей «омского колхозника» в сети

В среднем ежемесячно жители двух деревень используют не менее 2 терабайт интернет-трафика. При этом потребление постоянно растет. Сейчас на одного пользователя приходится от 12 до 15 гигабайт мобильного интернета в месяц. Такого объема трафика достаточно, чтобы, например, каждый выходной смотреть по фильму в HD-качестве.

Суммарно жители двух населенных пунктов онлайн в социальных сетях и мессенджерах более 80 000 часов каждый месяц. На первом месте по продолжительности пребывания пользователя онлайн оказалась социальная сеть Facebook – 27% общего времени. На втором месте по продолжительности – российская соцсеть Ok с 12%, на третьем – Vk (10%). На просмотр сториз в Instagram жители Редкого и Станкевичей тратят менее 5% времени, проведенного в социальных сетях. Лидером по трафику стал YouTube: 39% от суммарного трафика социальных сетей приходится на этот видеосервис. Еще 36% трафика – на Instagram. На третьем месте Ok – на нее приходится около 10% трафика. Абсолютным лидером по популярности среди мессенджеров является WhatsApp. Клиенты Tele2 из Редкого и Станкевичей были онлайн в этом мессенджере больше 16 000 часов каждый месяц.

Средняя скорость передачи данных от базовой станции к пользователю достигает 22 Мбит/сек. Такой скорости достаточно, чтобы смотреть видео в качестве 4K, совершать видеозвонки в мессенджерах и участвовать в видеоконференциях на любых платформах.

Олег Руф, технический директор филиала Tele2 в Омской области:

«Потребление мобильного интернета в нашей сети в Омской области выросло за последний год на 35%. И значительная часть этого роста пришлась на базовые станции за пределами крупных городов. Быстрый мобильный интернет стал услугой, без которой не обойтись. С начала года мы построили более 50 вышек в деревнях, селах и поселках Омской области. Кроме того, мы продолжаем увеличивать емкость сети. Если в какой-то деревне жители много «качают» и сеть перегружается, мы размещаем там дополнительное оборудование, чтобы интернет оставался быстрым».

Вышка сотовой связи, которая обслуживает Редкое и Станкевичи, установлена ПАО «Ростелеком» в рамках государственной программы «Устранение цифрового неравенства». Профинансировало строительство Минкомсвязи РФ. Проект предусматривает организацию сетей мобильной связи стандарта 4G в населенных пунктах, где проживает от 100 до 500 человек.